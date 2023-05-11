Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что нашел нового главу для социальной сети. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В настоящее время пост главы компании занимает сам Маск.

«Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора для X/Twitter. Она начнет примерно через шесть недель!» — рассказал Илон Маск.

По словам бизнесмена, сам он останется в компании как исполнительный председатель и технический директор, курирующий продукты, программное обеспечение и системных операторов.

Илон Маск приобрел Twitter 27 октября 2022 года за $44 млрд и стал главой соцсети.