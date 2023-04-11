Генеральный директор Twitter Илон Маск увеличивает вычислительную мощность компании Twitter, чтобы соревноваться с другими компаниями в области проектов с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Он недавно приобрел для платформы около 10 тыс. графических процессоров. Технологические компании обычно используют графические процессоры для работы с большими моделями ИИ, учитывая вычислительную нагрузку, которую требует новая технология», — рассказал один из источников.

По данным Business Insider, проект Маска по искусственному интеллекту находится на ранней стадии. Один из источников уверен, что покупка такого большого количества дополнительных вычислительных мощностей показывает, что он намерен развивать ИИ.