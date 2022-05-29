Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело после победы над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов объявил об уходе из столичного клуба.

«Это была моя последняя игра за «Реал», и закончить вот так — огромная радость», — сообщил футболист после матча.

34-летний защитник выступает за «сливочных» с 2007 года. Контракт с клубом истекает в июне 2022 года.

Марсело провел в составе королевского клуба 545 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 103 результативные передачи. Также за это время бразилец выиграл 25 трофеев: шесть раз побеждал в чемпионате Испании, дважды в Кубке и пять раз — в Суперкубке страны, пять раз в Лиге чемпионов, трижды в Суперкубке УЕФА и четыре раза в клубном чемпионате мира.