Королевство Марокко передало Украине неизвестное количество танков Т-72Б, которые проходили модернизацию в Чехии. Об этом сообщает издание Menadefense, которое специализируется на околовоенной тематике Северной Африки и Ближнего Востока.

Издание отмечает, что неделю назад Чехия отправила в Украину около двадцати единиц Т-72, некоторые из которых были запечатлены на фотографиях, когда премьер-министр страны Петр Фиала ставил на танках свой автограф.

На фотографии попали в том числе и марокканские танки в характерной песочной раскраске. Издание не уточняет, сколько марокканских танков уже прошли модернизацию и были переданы Украине. (УНИАН)