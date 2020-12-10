Мария Захарова: «В Нахчыване проведен предварительный осмотр железнодорожной инфраструктуры»

«Восстановление экономических связей, строительство новых коммуникаций — длительный процесс. В этот процесс необходимо вовлечь большое количество профильных структур. Наряду с этим, основные вопросы будут решаться властями Азербайджана и Армении. Насколько нам известно, сформирован специальный центр для реагирования на проблемы, которые возникнут в постконфликтный период».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, восстановление транспортного сообщения сегодня представляется более перспективным направлением: «С помощью российских специалистов в Нахчыване проведен предварительный осмотр железнодорожной инфраструктуры в приграничных пунктах, а также железнодорожных линий, расположенных в приграничных пунктах Армении».