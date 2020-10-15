Марионеточный режим в Армении хочет войны, а экономика взывает к пощаде

Международные финансовые институты ухудшили прогнозы по развитию армянской экономики ввиду развязанного террористическим режимом в руководстве страны военного противостояния с Азербайджаном.

Так, авторитетное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что по итогам текущего года страну ожидает экономический спад на уровне 6,2%, тогда как в апреле прогнозы снижения ВВП были в районе 2%. Аналитики агентства также понизили ожидания восстановления экономического роста в наступающем году. В Fitch считают, что упомянутый показатель составит 3.2%, вместо 5,5%, ожидавшихся в апреле. На фоне рецессии страна продолжит погружаться в долговое болото, а долг правительства под занавес текущего года увеличится с 53,5% до 63,9% от внутреннего валового продукта. В наступающем году тенденция роста государственного долга продолжится и показатель достигнет уже 65,6% ВВП. Сумма государственного долга Армении составила 5,7 млрд долларов, вдвое превысив ее накопления.

Внешняя уязвимость Армении, включая высокий и растущий чистый внешний долг, относительно большой структурный дефицит счета текущих операций, зависимость от денежных переводов и относительно слабый приток прямых иностранных инвестиций, сохраняется.

Ситуация, мягко сказать, плачевная, считает депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов, поскольку речь идет о стране с валютными резервами в размере 2,6 млрд долларов. По свидетельству Байрамова, макроэкономические показатели Армении серьезно сократились на фоне развязанной ею агрессии против страны, где только валютные резервы двадцатикратно превышают ее собственные. Касаясь растущего внешнего долга, парламентарий указал, что суммарные денежные обязательства оккупационного режима составили даже больше половины внутреннего валового продукта и продолжают расти, выводя Армению в лидеры региона по величине государственного долга.

Одновременно ускорился спад экономики и без того самой слабой страны региона, констатирует Байрамов. Он также уверил, что текущий потенциал не позволяет действующему режиму вести затяжные военные действия, а после освобождения оккупированной части нашей страны рецессия в Армении углубится. Война станет серьезным ударом и для банковской сферы страны, отмечается в октябрьском отчете рейтингового агентства Moody’s.

В аналитическом отчете агентства говорится, что продолжение вооруженного конфликта может вызвать отток вкладов из банков Армении и Азербайджана — особенно если конфликт приобретет затяжной характер и начнет выходить за пределы Нагорного Карабаха. Как отмечает агентство, военная обстановка приведет к падению доверия вкладчиков, которые будут выводить деньги из банков, а также инвесторов. Все это может также отрицательно сказаться на валютных курсах, что тоже повлияет и на банковскую систему.

Ситуация, конечно, неприятная для обеих стран. Однако сравнивать возможности выхода из сложившейся ситуации в Армении и Азербайджане не приходится. По мнению банковского эксперта Акрама Гасанова, Азербайджан со своими валютными резервами легко справится с этой проблемой. «Валютные резервы Азербайджана вполне позволяют нам справиться с текущими военными расходами. Они способны предотвратить негативные последствия временного спада экономической активности для банков, национальной валюты и ликвидности. А вот у Армении действительно будут проблемы», — считает эксперт.

По свидетельству ученого-экономиста Губада Ибадоглу, именно война, развязанная оккупантом, стала последней каплей, переполнившей чашу факторов, погрузивших экономику страны в глубокую рецессию. В прогнозах о дальнейшей просадке экономики этой страны агентства Fitch Ratings особое место отводится военным действиям в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорит ученый. По его словам, пандемия коронавируса усилила рецессию, однако фактор военных действий преобладает в снижении рейтингов этой страны.

«Понижение кредитного рейтинга Армении международным рейтинговым агентством Fitch Ratings является следствием негативного влияния оккупации наших земель и последующей военной агрессии в отношении Азербайджана на армянскую экономику, — сказал Ибадоглу. – Достаточно отметить, что внешний долг страны на уровне 5,7 млрд долларов вдвое превысил ее валютные резервы на уровне 2,6 млрд долларов. При этом внешний долг даже больше половины – 53,5% ВВП. Как видно, по зависимости от внешнего долга страна лидирует в регионе».

Казалось бы, руководству Армении, чья экономика сократилась на 5,7% в первой половине этого года, и тенденция спада преобладает, следовало позаботиться о своих проблемах. Однако марионеточный режим наиболее слабого по всем макроэкономическим показателям государства региона, погрузил страну в пучину долгой войны. «Армения с таким экономическим потенциалом не в состоянии вести длительные боевые действия, — сказал Ибадоглу. — И рецессия там усилится после того, как наша славная армия освободит оккупированные земли».