«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

«Спасибо за все, Уле», — говорится в сообщении пресс-службы «красных дьяволов», переает Газета.Ру.

Норвежский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Лучший результат «МЮ» в Английской премьер-лиги (АПЛ) при 49-летнем наставнике – второе место в сезоне-2020/21. В том же сезоне клуб вышел в финал Лиги Европы, где уступил «Вильярреалу».

Во время игровой карьеры Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги потерпел разгромное поражение от «Уотфорда» со счетом 1:4. После 12 туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмую позицию в турнирной таблице АПЛ.