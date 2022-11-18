«Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы Криштиану Роналду возвращался в клуб после ЧМ-2022.

После интервью португальца Пирсу Моргану английский клуб работает над расторжением контракта с ним.

Как пишет The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы Роналду возвращался в расположение клуба после ЧМ-2022, на котором он выступит в составе сборной Португалии. Криштиану фактически стал персоной нон грата как в «МЮ», так и на базе клуба.

«Юнайтед» не ставит перед собой временных рамок, но хочет, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее и как можно более аккуратно. «МЮ» пока предпочел отказаться от немедленного расторжения контракта, так как не хочет некрасивых разборок, которые будут еще и дорогостоящими для клуба.

«Манчестер Юнайтед» не готов платить Роналду компенсацию и надеется, что ситуация скоро разрешится. Ухода Роналду хотят как тренер Эрик тен Хаг, так и игроки команды.

Отмечается, что «МЮ» намерен проявить уважение по отношению к форварду и не хочет, чтобы действия клуба стали отвлекающим фактором для него во время ЧМ-2022. (sports.ru)