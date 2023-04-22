Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0 в полуфинальном матче Кубка Англии, передает РБК.

Хет-трик сделал Рияд Марез (43, 61, 66-я минуты).

Во втором полуфинале 23 апреля сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон».

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, не пропустив ни одного гола. Последней командой, которой это удавалось, был «Эвертон» в сезоне 1965/66.

В прошлом сезоне победителем Кубка Англии стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Челси».

«Манчестер Сити» последний раз играл в финале Кубка Англии в 2019 году, когда завоевал этот трофей.