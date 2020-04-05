«Манчестер Сити» отказался от финансовой помощи правительства

«Манчестер Сити» не будет отправлять сотрудников в оплачиваемый отпуск за счет государства.

«Ливерпуль» ранее воспользовался антикризисной мерой правительтва Великобритании по сохранению рабочих мест, в рамках которой 80% зарплаты берет на себя государство.

«Манчестер Сити» не намерен полагаться на государство в плане финансовой помощи. В клубе, по данным 2018-2019 годов, работает 463 человека, из которых 254 – коммерческий и административный персонал.

«Ман Сити» принял это решение на прошлой неделе, совет директоров ратифицировал его в пятницу, тогда же сотрудники получили письмо.

«Мы можем подтвердить, что «Манчестер Сити» не будет использовать схему сохранения рабочих мест, предложенную правительством [и финансируемую им].

Мы по-прежнему полны решимости защищать наших людей, их рабочие места и бизнес, делая все возможное, чтобы поддержать общество в сложнейшее время», – говорится в заявлении «Сити». (sports.ru)

| 2020-04-05T19:20:22+00:00 5 апреля 2020, 21:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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