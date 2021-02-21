«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии и одержал 18-ю победу подряд

«Манчестер Сити» в гостях одержал победу над «Арсеналом» со счетом 1:0 в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

Гол на второй минуте забил Рахим Стерлинг.

«Манчестер Сити» одержал 18-ю победу подряд во различных турнирах. В предыдущий раз команда не смогла выиграть 15 декабря 2020 года, сыграв вничью в матче Английской премьер-лиги с «Вест Бромвичем» (1:1). Также «Манчестер Сити» продлил свою беспроигрышную серию до 25 игр, последнее поражение клуб потерпел 21 ноября, в чемпионате проиграв «Тоттенхэму» (0:2).

В турнирной таблице «Манчестер Сити» продолжает лидировать, набрав 59 очков и на 10 очков опережая идущий вторым «Лестер». «Арсенал» с 34 очками идет десятым.

В следующем туре «Манчестер Сити» 27 февраля примет «Вест Хэм». «Арсенал» днем позднее в гостях встретится с «Лестером».(ТАСС)