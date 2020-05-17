Мамедъяров сегодня попытается догнать лидеров Мемориала Стейница

Сегодня пройдет третий день Мемориал первого чемпиона мира Уильяма Стейница, в котором играет азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает azerisport.com, в очередной день состоятся еще шесть туров. Наш гроссмейстер продолжит турнир партией против Петра Свидлера (Россия), а далее встретится с Ле Куангом Льемом (Вьетнам), Джеффри Шонгом (США), Антоном Коробовым (Украина), Давидом Гихарро (Испания) и Александром Грищуком (Россия).

После 12-ти туров Мамедъяров набрал 7 очков и идет третьим. Лидирует Даниил Дубов (Россия) – 8 баллов.

Отметим, что соревнование с участием десяти шахматистов проходит в формате блица.

| 2020-05-17T17:05:42+00:00 17 мая 2020, 17:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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