Мамедъяров сегодня попытается догнать лидеров Мемориала Стейница

Сегодня пройдет третий день Мемориал первого чемпиона мира Уильяма Стейница, в котором играет азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает azerisport.com, в очередной день состоятся еще шесть туров. Наш гроссмейстер продолжит турнир партией против Петра Свидлера (Россия), а далее встретится с Ле Куангом Льемом (Вьетнам), Джеффри Шонгом (США), Антоном Коробовым (Украина), Давидом Гихарро (Испания) и Александром Грищуком (Россия).

После 12-ти туров Мамедъяров набрал 7 очков и идет третьим. Лидирует Даниил Дубов (Россия) – 8 баллов.

Отметим, что соревнование с участием десяти шахматистов проходит в формате блица.