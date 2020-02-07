Маленькая страна с большими проблемами

Со сменой правительства и укреплением позиций социалистов во всех ветвях власти Молдовы ничего особенно хорошего с этой маленькой многострадальной республикой не произошло. Зато промосковский курс президента Игоря Додона и его партии вызвал прямое отторжение в соседней Румынии, которая является членом и ЕС, и НАТО. И не менее важно, что это еще и наиболее близкая во всех смыслах страна для Молдовы. Вплоть до того, что их народы говорят и пишут буквально на одном языке. Но как отмечает кишиневское аналитическое агентство RTA, не будет преувеличением сказать, что отношения двух стран опустились на низшую точку за много лет. При этом Бухарест демонстрирует не столько отстраненность, сколько «враждебный нейтралитет».

Румыния весьма недовольна отставкой предыдущего прозападного кабинета Майи Санду, ее первые должностные лица уже заявили, что не считают нынешнее правительство в Кишиневе «серьезным партнером», и призвали Европейский Союз с «максимальной осторожностью» рассматривать ситуацию в Республике Молдова.

И Бухарест не только говорит, но и делает. Румыния инициировала пересмотр подходов ЕС к финансированию Молдовы, а со своей стороны начала активно обрывать все связи с нынешним правительством Иона Кику. При этом президент Клаус Йоханнис заявил, что Румыния возобновит полное сотрудничество с Молдовой только когда увидит «продолжение европейского пути и процесса реформ в таких областях, как правосудие и борьба с коррупцией». После этого румынский посол в Кишиневе Даниел Ионицэ пояснил, что прямые перечисления денег молдавскому правительству нецелесообразны из-за тотальной коррупции среди местного чиновничества.

При этом власти Молдовы об ухудшении отношений с соседом предпочитают не распространяться, возможно, опасаясь еще более осложнить их – ведь Румыния все-таки экономически более сильная страна, способная прямо поддержать Молдову в тяжелой ситуации. Тем более, что это уже не раз происходило в течение последних десятилетий. Но поводы для беспокойства у Кишинева точно должны быть.

Тем более, недавно стало известно, что Румыния и Соединенные Штаты Америки будут координировать свои действия по Молдове. Об этом говорилось недавно по итогам встречи министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску и посла США Адриана Цукермана. И это укладывается в версию о том, что Вашингтон в настоящее время вновь пытается активизировать свое влияние в государствах постсоветского пространства, и как-то отлучить их от чрезмерного внимания России. В качестве подтверждения этой гипотезы приводят недавно завершившееся турне госсекретаря США Майкла Помпео в европейские и азиатские республики бывшего СССР.

А еще, этой осенью в Молдове выборы президента, и судя по всему, борьба за пост уже началась. Евросоюз намерен поддержать лидера правой партии «Действие и солидарность», экс-премьера Майю Санду, отмечает «Независимая газета». На днях она заявила, что ЕС выделит по ее просьбе средства на поддержку программы «Молдавское село» – но без участия правительства страны. А президент Игорь Додон сообщил гражданам, что 200 млн. долл. из обещанных РФ 500 млн. поступят в Кишинев в конце февраля – начале марта. По его словам, эти средства пойдут на дорожные проекты. Таким образом Москва хочет помочь Додону выиграть предстоящие выборы.

Видно, все эти события и сказываются на ухудшении отношений с Румынией. То есть, ближайший исторический партнер, идентичный народ — и такой раскол. Трудно представить, как это может отразиться на ныне оппозиционных европоцентристских силах Молдовы в случае повторного президентства Додона. И что станет с безвизом, не пересмотрит ли этот вопрос Брюссель?

Кстати, с дальнейшим сближением с Европой тоже выявились большие проблемы. Как раз об этом говорил на пресс-конференции 6 февраля министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой. По его словам, Национальный план действий по реализации договора об ассоциации с ЕС на 2017–2019 годы выполнен не более, чем на 72%. А причиной отставания от плана стала череда внутриполитических кризисов и выборов, которые происходили в Молдове в последние несколько лет, считает министр.

Глава МИД также ответил на вопрос журналистов о том, когда Молдова будет готова к подаче заявки на вступление в ЕС.

«Первоочередной задачей нашей внешней политики является проведение реформ в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, достижение европейских стандартов как на социально-экономическом, так и на политическом уровне и возобновление прагматического диалога с РФ и государствами восточного пространства»,- сказал Чокой.

По мнению министра, если Молдова приложит максимум усилий, то сможет прийти к процветанию в течение 10-15 лет. Если же усилия будут «несфокусированными», то этот процесс может занять и 20, и даже 25 лет.

Правда, вопрос — насколько объективны все эти проблемы? Не стоит ли за этой нерасторопностью в вопросах евроинтеграции банальное нежелание политических элит (регулярно сменяющих друг друга у кормила власти в Молдове) заниматься реальным делом, а не только удовлетворением жажды наживы?