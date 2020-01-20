Маленькая победа Анкары и Москвы на саммите в Берлине

Ливийский конфликт, как и сирийский, — это «гангрена» для стабильного мироустройства. Возможно, европейцы и американцы, даже и не понимали, во что это в итоге превратится, когда бомбили правительство Каддафи. Уничтожение государственности в Ливии, привело к плачевным итогам, а именно, огромная часть беженцев с африканского континента хлынула в Европу из-за ситуации в этой стране.

Список саммитов по Ливии в Европе непрерывно растет. Париж, Палермо, Москва, а сейчас и Берлин. Кстати, последний саммит, по списку участвующих в нем сторон и принятых решений, был наиболее серьезным. С другой стороны, как бы это парадоксально не звучало, именно решение Эрдогана отправить в эту страну войско вдохнуло в урегулирование конфликта новую жизнь. Хотя нельзя сказать, что итоги этого саммита превзошли ожидания, тем не менее, он активизировал политический процесс в урегулировании.

Стороны смогли добиться соглашение по пунктам:

— прекращение боевых действий, за соблюдением этого проследит спецкомитет, состоящий из 5 военных представителей от ПНС и ЛНА

— соблюдение оружейного эмбарго

— никто не должен оказывать военную помощь различным группам

— политический процесс

— реформа сектора безопасности и экономическая реформа

— доступ к нефти должны иметь все ливийские фракции, этносы

— соблюдение норм гуманитарного права и прав человека

Список, конечно, можно считать подающим надежду. Но то, что главы двух враждующих сторон не встретились, является тревожным фактором. Несмотря на то, что на вышеперечисленные пункты все страны согласились, дипломатический источник в Москве, комментируя итоги встречи, сказал, что Хафтар отказался от подписания соглашения перемирия.

Тем не менее, на саммите такого уровня, где задействованы всевозможные мировые геополитические центры, решение Хафтара подписывать соглашение или нет, ничего не решает. Возможно, Хафтар принимает правильное решение, чувствуя силу и преимущество, то есть с тактической точки зрения он прав, а вот со стратегической, если смотреть на перспективу, он показывает себя как недоговороспособный радикал. Даже если он выиграет эту войну, он будет нерукопожатным, не признаваемым лидером этой страны.

Причин, почему Хафтар «быкует», предостаточно. Помимо того, что он имеет военное преимущество над своим соперником, он также шантажировал блокадой нефтяных месторождений.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) сообщила, что порты были закрыты непосредственно по распоряжению сил Хафтара.

По словам представителя NOC, в случае длительной приостановки экспорта, добыча нефти в Ливии замедлится до 72.000 баррелей в сутки. В последнее время ливийская добыча находилась на уровне 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Для Европы Ливия – это не Сирия, процесс в которой можно пустить на самотек и предоставить урегулирование России, Турции, Ирану, ну и частично США. Большая война в Ливии с участием региональных игроков напрямую угрожает политическим и экономическим интересам ЕС. В случае войны с участием Турции, Египта, Саудовской Аравии, России, экономическая стабильность ЕС будет под вопросом, так как война будет идти в Средиземном море, что может парализовать движение грузоперевозок по морю. Поэтому Германия и в целом страны ЕС заинтересованы в урегулировании данного конфликта на политической плоскости.

Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, участники берлинского саммита договорились, что предварительное перемирие в Триполи должно трансформироваться в постоянный режим прекращения огня, чтобы можно было начать политический процесс.

«Мы знаем, что сегодня не решили всех проблем Ливии, но мы стремились к свежему импульсу», — сказала канцлер.

Берлинский саммит завершился для Турции и России маленькой, но важной победой в плане демонстрации своей надобности и влияния в Средиземном море. Анкара и Москва на сегодня показали, что Брюсселю нужно будет договариваться в индивидуальном порядке с учетом интересов и этих стран. Давить экономическими санкциями на эти государства приведет к обострению ситуации в «мягком подбрюшье Европы». Но ливийская партия только началась, и скорее всего, европейцы после выяснения отношений с США, а именно, после итогов президентских выборов и решения вопросов с Брэкзитом, выработают свою концепцию выхода из этой ситуации.