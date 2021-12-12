Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен, представляющий команду Red Bull, выиграл Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом «Формулы-1».

Вторым стал пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон. Третье место занял пилот Ferrari Карлос Сайнц.

В общем зачете Ферстаппен набрал 395,5 очков и стал первым с 2014 года пилотом не из Mercedes, завоевавшим титул чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1». Хэмилтон финишировал вторым в общем зачете (387,5), третье место у Валттери Боттаса из Mercedes (230).

Кубок конструкторов восьмой раз подряд выиграл Mercedes, команда набрала 617,5 очков. Второе место у Red Bull (584,5), третье — у Ferrari (323,5).