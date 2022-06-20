Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Канады. Гонка прошла в воскресенье в Монреале, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс, третьим стал семикратный чемпион мира британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Хэмилтон второй раз в текущем сезоне финишировал в призовой тройке, ранее британец также стал третьим на первом этапе — Гран-при Бахрейна.

Мексиканский гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес сошел с дистанции из-за технических проблем. Также не смогли закончить гонку японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода и немец Мик Шумахер из «Хааса».