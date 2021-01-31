Макрон заявил Британии: нельзя быть наполовину беременной

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительству Великобритании необходимо определиться с ближайшими союзниками, подчеркнув, что Соединенное королевство не может одновременно быть «лучшим союзником США, ЕС и новым Сингапуром», пишет The Guardian.

По его мнению, это государство должно выбрать модель.

«Но у меня сложилось впечатление, что руководство страны продвигало все эти модели (населению). Если оно примет решение о полностью трансатлантической политике, тогда нам (ЕС) нужны будут разъяснения, потому что возникнут расхождения в правилах и доступе к рынкам», — заявил Макрон.

Он указал, говоря о сложившейся ситуации с Британией, что «быть наполовину беременной» нельзя.

По словам политика, он выступает «за общие амбиции и за общую судьбу».

Французский лидер также подчеркнул, что Великобритания и Франция остаются союзниками.

«История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британского народа отличается от нашей», — пояснил Макрон. (РИА Новости)