Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо сохранять бдительность после попытки мятежа со стороны частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Соответствующее заявление он сделал в интервью газете La Provence.

По словам главы государства, «все это должно заставить нас быть предельно бдительными и полностью оправдывает» поддержку, которую страны Запада оказывают Украине в ее «сопротивлении».

Как считает французский лидер, «ситуация все еще развивается». Политик утверждает, что она показывает «раскол», который якобы есть «в российском лагере». Кроме того, по его мнению, эта ситуация якобы демонстрирует «хрупкость» армии и «вспомогательных сил» этого лагеря, таких как ЧВК «Вагнер».