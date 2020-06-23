Макрон вновь заявил о смерти мозга НАТО

Инцидент, произошедший между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, служит яркой иллюстрацией смерти мозга НАТО. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с тунисским коллегой Каисом Саидом.

«Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о «смерти мозга НАТО», — отметил он. — Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует». По его мнению, линия Турции несовместима с ее статусом страны НАТО. Макрон назвал эту ситуацию «недопустимой».

По словам французского лидера, «Франция считает стабильность в Средиземном море ключевой задачей».

Ранее в июне турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве расценили как «исключительно враждебные и агрессивные действия».