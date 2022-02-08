Президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с российским и украинским лидерами видит возможности ослабить напряженность в конфликте вокруг Украины. Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве во вторник, 8 февраля, Макрон сказал, что считает возможным добиться прогресса по двум направлениям.

Как Зеленский, так и президент России Владимир Путин, с которым Макрон встретился накануне, подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений по восточной Украине, заключенных при посредничестве Франции и Германии, сообщил глава французского государства. «Теперь у нас есть возможность продвинуть вперед эти переговоры» между Россией и Украиной, сказал он.

Зеленский в свою очередь выразил надежду на проведение в ближайшее время встречи в «нормандском формате» с участием представителей России, Украины, Германии и Франции. (DW)