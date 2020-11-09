Макрон собирается обсудить с Байденом сотрудничество

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвонится на следующей неделе с Джозефом Байденом, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, победил на выборах президента США. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон.

«Они пересекались несколько раз в прошлом, но сейчас им предстоит узнать друг друга заново в нынешних должностях, — заявил он, отвечая на вопрос ведущего на телеканале CNews о том, насколько хорошо знакомы Макрон и Байден. — В начале следующей недели у них состоится телефонный разговор, он ознаменует начало долгого и прочного сотрудничества».

Бон отметил, что США являются важным союзником Франции и всей Европы, и выразил надежду на то, что отношения двух стран продолжат лишь улучшаться с приходом Байдена. В ответ на реплику ведущего о том, что Макрон одним из первых, как и ряд других лидеров стран ЕС, поздравил объявившего о своей победе кандидата, госсекретарь пояснил, что «это была скоординированная европейская реакция» и что «страны приветствовали эту победу, выражая надежду на улучшение американо-европейских отношений».

«Нужно признать, что в период президентства [Дональда] Трампа это было сложно, но мы должны сохранять тесные связи в сфере безопасности, по вопросам торговли и борьбы с терроризмом», — отметил Бон.