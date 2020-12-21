Макрон призвал удвоить бдительность из-за ситуации с COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал удвоить бдительность в отношении ситуации с COVID-19, учитывая появление новой мутации вируса в Великобритании.
«Мы должны быть очень бдительными», — сказал Макрон, выступая на совете министров в онлайн-формате. Его цитирует телеканал BFMTV. Он упомянул «проблемную мутацию вируса», имея в виду новый штамп, выявленный в Великобритании.
«Все это показывает сложность вируса, его агрессивность, осмелюсь сказать, его изобретательность и смирение, которое у нас должно быть», — отметил президент Франции.(РИА Новости)