Макрон призвал удвоить бдительность из-за ситуации с COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал удвоить бдительность в отношении ситуации с COVID-19, учитывая появление новой мутации вируса в Великобритании.
«Мы должны быть очень бдительными», — сказал Макрон, выступая на совете министров в онлайн-формате. Его цитирует телеканал BFMTV. Он упомянул «проблемную мутацию вируса», имея в виду новый штамп, выявленный в Великобритании.

«Все это показывает сложность вируса, его агрессивность, осмелюсь сказать, его изобретательность и смирение, которое у нас должно быть», — отметил президент Франции.(РИА Новости)

| 2020-12-21T16:32:30+04:00 21 декабря 2020, 18:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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