Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси призвал ускорить переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому.

Как передает Интерфакс, об этом заявили в Елисейском дворце.

«Спустя несколько месяцев после возобновления переговоров в Вене, президент Франции подчеркнул необходимость ускориться, чтобы быстро добиться ощутимого прогресса», — цитируют в воскресенье парижские СМИ заявление Елисейского дворца.

Макрон также отметил, что считает возможным достижение успеха на переговорах по иранской ядерной проблеме.

Разговор президентов Франции и Ирана состоялся в субботу, однако о его результатах Елисейский дворец сообщил днем позже.