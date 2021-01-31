Макрон призвал французов к сплочению накануне ужесточения карантина

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов к сплочению накануне ужесточения ограничительных мер из-за нового коронавируса, передает RT.

«Я верю в нас. Текущий момент имеет решающее значение. Сделаем вместе все, чтобы сдержать эпидемию», — заявил французский глава.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти запретили пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда.

Ранее президент США Джозеф Байден и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого договорились объединить усилия для борьбы с пандемией коронавируса.

Байден принял решение сохранить ограничения на въезд в страну из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии (aif.ru)