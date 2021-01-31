Макрон призвал французов к сплочению накануне ужесточения карантина

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов к сплочению накануне ужесточения ограничительных мер из-за нового коронавируса, передает RT.

«Я верю в нас. Текущий момент имеет решающее значение. Сделаем вместе все, чтобы сдержать эпидемию», — заявил французский глава.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти запретили пересечение границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда.

Байден принял решение сохранить ограничения на въезд в страну из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии (aif.ru)

| 2021-01-31T02:25:09+04:00 31 января 2021, 06:09|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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