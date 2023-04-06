Необходимо «как можно скорее возобновить переговоры для достижения прочного мира» в Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг, 6 апреля. «Знаю, что могу на вас рассчитывать для того, чтобы привести Россию в чувство и усадить всех участников (конфликта) за стол переговоров «, — процитировало агентство обращение Макрона к Си.

В свою очередь, лидер Китая в ходе общения с журналистами подчеркнул, что ядерное оружие «не может быть использовано». Он также осудил «нападения на гражданское население» в Украине, передало агентство AFP.

В своем заявлении Си Цзиньпин во многом повторил установки китайского «мирного плана» по Украине, передало агентство dpa. Китайский лидер указал, что необходимо учитывать «законные интересы безопасности всех сторон». Он также призвал к созданию «сбалансированной европейской системы безопасности».

Как сообщил представитель Елисейского дворца, встреча политиков днем 6 апреля была «откровенной и конструктивной». Она продолжалась полтора часа, добавил он.

Макрон находится с трехдневным государственным визитом в Китае, параллельно проходит визит в Пекин главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.