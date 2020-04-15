Макрон подтвердил намерение восстановить Нотр-Дам за пять лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что намеченные им сроки по восстановлению после пожара собора Парижской Богоматери удастся выдержать. С таким заявлением он выступил в среду в своем обращении, видеозапись которого размещена на странице Елисейского дворца в Twitter. Заявление приурочено к первой годовщине пожара в соборе.

«Мы восстановим собор за пять лет, как я и обещал. Мы приложим все силы к тому, чтобы выдержать эти сроки, промедление недопустимо», — пообещал французский президент. В то же время он вынужден был признать, что «работы в настоящее время приостановлены из-за эпидемии». «Но работы возобновятся сразу же, как только это будет возможным», — пообещал президент.

Он высказал мнение, что «не следует медлить с восстановлением собора». «У нас было время на эмоции после пожара, время на то, чтобы обдумать происшедшее — теперь же настало время реконструкции», — подчеркнул французский лидер. «Следует мобилизоваться и быть на высоте великих архитектурных достижений, которыми отмечена французская история», — добавил он.

Макрон особо отметил, что собор Парижской Богоматери «является символом стойкости французского народа, его способности успешно преодолевать тяжелые испытания и подниматься с колен». Макрон тепло поблагодарил всех, кто работает над восстановлением собора. «Шпиль Нотр-Дама вновь устремится в небо», — заверил президент Франции.(ТАСС)