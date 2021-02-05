Макрон поддержал Германию по вопросу «Северного потока — 2»

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию Германии по вопросу газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА «Новости».

«Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе – это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2», — сказал Макрон.

По его словам, газ — необходимая часть на переходном периоде. Французский президент также подчеркнул необходимость укреплять энергетический суверенитет Евросоюза.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Запад сможет справиться с расхождениями по «Северному потоку — 2».