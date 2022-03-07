Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в краткосрочной перспективе политическое решение ситуации на Украине найдено не будет и военные действия, скорее всего, продолжатся. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не думаю, что в ближайшие дни и недели будет настоящее решение путем переговоров. Но я надеюсь на это. И мы делаем все, чтобы помочь этому. Оно зависит от двух сторон, но оно также зависит от ситуации на месте… Но я реально смотрю на вещи и думаю, что в краткосрочной перспективе, скорее, будет продолжаться война», — сказал Макрон.

При это отметил, что назвал дискуссии с президентом России Владимиром Путиным «сложными».

«Сегодня он отказывается прекращать огонь. Россия сегодня находится на следующей позиции: требовать очень жестких условий от Украины. Это переговоры между Украиной и Россией, но они проходят в очень несправедливых условиях агрессии, в условиях, куда Франция не будет вмешиваться», — пояснил французский президент.