Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщил Елисейский дворец. В ходе беседы Макрон ознакомил Зеленского с содержанием своего разговора с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, стороны обсудили предоставление гуманитарной помощи Украине.

Ранее Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил озабоченность в связи с возможно готовящимся нападением на Одессу. Он также подчеркнул, что выход из сложившейся ситуации должен быть найден посредством переговоров и что ядерные объекты Украины должны быть защищены. (DW)