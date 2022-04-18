Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть «красную линию» для конфликта на Украине. Об этом он сообщил телеканалу France 5.

«Сказать, что будет красной линией — значит сказать, как реагировать и где», — сказал он.

По его словам, назвать «красную линию» означает «стать союзником» стороны конфликта и «вступить в войну с Россией».

Ранее сообщалось, что Макрон планирует обсудить с американским коллегой Джо Байденом и партнерами по ЕС новые санкции против России.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о разрабатываемом шестом пакете санкций ЕС против России, заявила, что в объединении продолжают рассматривать меры в отношении банковского сектора и энергетической отрасли.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что в ЕС сейчас «разрабатывают умные механизмы», которые позволят на следующем этапе санкций затронуть и нефть.