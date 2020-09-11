Макрон назвал Средиземноморье театром конфликтов

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что средиземноморский регион превратился в театр конфликтов из-за попытки «исторических держав» дестабилизировать в нем ситуацию, сообщает ТАСС.

«Регион пытаются дестабилизировать исторические державы, руководствующиеся гегемонистскими мотивами. Нас беспокоит в связи с этим роль Турции и России», — заявил Макрон.

По его словам, одной из главных проблем в регионе является регулирование миграционных потоков.

Париж, в свою очередь, должен следить за происходящим в Средиземноморье, так как оно находится в сфере ответственности Франции и других стран Южной Европы, отметил президент.