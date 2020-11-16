Майя Санду принимает поздравления с победой

Политические лидеры Молдовы поздравили избранную президентом Майю Санду с победой на выборах. Как сообщает ТАСС, она набрала 56,91% голосов.

При этом Санду поздравил лидер парламентской группы «Про-Молдова» Андриан Канду, известный своей близостью олигарху Владимиру Плахотнюку.

В свою очередь лидер «Нашей партии» Ренато Усатый ночью лично приехал в штаб Санду с цветами.

Премьер Молдовы Ион Кику также поздравил главу партии «Действие и солидарность» Майю Санду с победой во втором туре выборов президента республики и пожелал ей сил и успехов.

«Поздравляю избранного президента, госпожу Майю Санду, желаю ей успехов и сил для работы в интересах нашего народа и страны», — написал Кику на своей странице в Facebook.