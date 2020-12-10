Майя Санду официально объявлена президентом Молдовы

Конституционный суд (КС) Молдовы утвердил итоги выборов президента республики. Майя Санду официально признана новым президентом страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя КС Домнику Маноле.

По итогам заседания суда были утверждены результаты президентских выборов, которые прошли 15 ноября, и избрание Санду главой республики.

«Это решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия», — сказала Маноле.

16 ноября ЦИК Молдовы по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

В этот же день президент России Владимир Путин направил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду телеграмму с поздравлениями по случаю победы на президентских выборах в Молдове.