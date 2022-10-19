Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на официальном сайте сообщило о восстановлении после третьего с 8 октября перерыва электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«ЗАЭС восстановила подключение к своей последней оставшейся в действии линии электропередачи напряжением 750 кВт», — говорится в заявлении со ссылкой на главу организации Рафаэля Гросси.

МАГАТЭ уточняет, что 17 октября электроснабжение было восстановлено спустя 18 часов с момента отключения. Также в заявлении подчеркивается нестабильность ситуации вокруг Запорожской АЭС. (Известия)