МАГАТЭ пока продолжает свою деятельность в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово к любому развитию ситуации по Ирану, пока продолжает свою деятельность в этой стране, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Я продолжаю…следить за тем, что происходит в Иране. Мы слышим, что говорится. И мы готовимся к любому возможному сценарию. Но на настоящий момент деятельность (МАГАТЭ в Иране) продолжается», — сказал он, выступая в Вашингтоне на мероприятии в Carnegie Center.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем не исключил, что Тегеран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ в случае возникновения «новых обстоятельств».