Мадуро заявил о подготовке Колумбией нового нападения на Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в Колумбии готовят новое нападение на венесуэльских военных. Об этом политик заявил в выступлении, которое транслировалось на его странице в Twitter.

«Из Колумбии готовят новые атаки против военных страны, с натренированными наемниками. При финансировании со стороны (президента Колумбии) Ивана Дуке готовятся атаки в конце этого года», — сказал Мадуро.

Ранее он заявил о подготовке покушения на него в день парламентских выборов в стране 6 декабря.(Газета.Ru)