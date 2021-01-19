Мадрид объявлен «зоной катастрофы»

Кабинет министров Испании признал во вторник, 19 января, что необычные для Мадрида снегопады и низкие температуры, нанесли столице «огромный ущерб». В постановлении правительства отмечается, что потери, понесенные городом, диктуют необходимость объявить Мадрид «зоной катастрофы» и выделить из госбюджета необходимые средства для преодоления последствий стихийного бедствия. Объем убытков, как отмечается в документе, будет уточняться, поскольку очистные и другие работы еще не завершены.

Как отмечает испанская метеослужбы, аналогичных снегопадов — до 80 сантиметров — в Мадриде в последние 100 лет не наблюдалось, как и последовавших за ними температур — до минус 12 градусов. Снежные заносы и гололедица парализовали движение на дорогах, вызвали многочисленные аварии — большинство испанцев не владеют навыками вождения в подобных условиях. Хотя официальное число пострадавших на дорогах пока не приводится, городская службы скорой помощи сообщила DW о сотнях жителей Мадрида — автомобилистов и пешеходов, которые были доставлены в последние дни с разного рода травмами.

Как отметил в беседе с DW муниципальный советник мадридского округа Посуэло Хосе Игнасио Фернандес, в столице мало снегоочистительных машин. Поэтому на борьбу с последствиями стихии была брошена строительная техника, которая не всегда справлялась с поставленной задачей. Так что многие улицы пришлось очищать лопатами — силами военных и добровольцев из местных жителей.