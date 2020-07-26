Мадрид хочет убедить Лондон не распространять карантин на Балеарские и Канарские острова

Правительство Испании пытается убедить британские власти не распространять обязательный карантин для прибывающих в Соединенное Королевство с Балеарских и Канарских островов. Об этом заявила в воскресенье глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая.

В субботу британское министерство транспорта объявило о том, что заново вводится обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании. Как уточнила Гонсалес Лая, «Испания — безопасная страна». «Как и другие европейские страны, в Испании есть повторные вспышки [коронавируса]», — сказала министр, добавив, что «половина [новых] выявленных случаев — это люди без симптомов» заболевания.

«Сейчас наши усилия сосредоточены на том, чтобы добиться, чтобы британские власти могли исключить из карантинных мер Балеарские и Канарские острова, <…> принимая во внимание эпидемиологические данные на Балеарских и Канарских островах, которые намного ниже эпидемиологических данных в Соединенном Королевстве», — подчеркнула глава МИД.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено почти 272,5 тыс. случаев заражения, свыше 28,4 тыс. пациентов умерли. Уровень заражения в Испании заметно снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее, после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.(ТАСС)