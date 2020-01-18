Маас подтвердил участие Сарраджа и Хафтара в берлинской конференции

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил, что глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар примут участие в берлинской конференции по Ливии в воскресенье, 19 января.

«Саррадж и Хафтар будут здесь, в Берлине», — цитирует Мааса газета Bild am Sonntag субботу, 18 января. Он также выразил надежду, что глава ПНС и командующий ЛНА воспользуются возможностью взять в ливийские руки будущее страны.

Ранее СМИ сообщили о возможном участии Сарраджа и Хафтара в конференции по Ливии в Берлине.

В мероприятии примут участие представители США, России, Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Италии, Египта, Алжира, ООН, ЕС и Африканского союза. Председатель ливийского правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар также были приглашены в Берлин.

13 января официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду на то, что прошедшие в тот же день в Москве переговоры по Ливии помогут в организации международной конференции по этому вопросу в Берлине.

Ранее в понедельник Саррадж и представитель парламента Ливии на востоке страны Халед Мишри подписали соглашение о перемирии по итогам переговоров в Москве.

Хафтар попросил время до утра 14 января, чтобы принять решение, однако не подписал документ и в ночь на вторник покинул Москву. Позже он заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.

В этот же день турецкие СМИ сообщили о подготовке армии Хафтара к очередному наступлению на столицу Ливии.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране фактически царит двоевластие. На западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. На востоке — избранный народом парламент. Власти восточной части страны сотрудничают с ЛНА во главе с Хафтаром (aif.ru)