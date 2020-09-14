Люди умирали не от «короны» — чем вызван июньский всплеск смертности?

Государственный комитет по статистике опубликовал печальную статистику смертей в июне, представляющую особый интерес в свете пандемии и карантинных мероприятий Оперативного штаба. Любопытно, что за этот месяц количество умерших превысило майскую статистику на 1900 чел. При этом официальные цифры показывают, что рост смертей не вызван непосредственно коронавирусом.

Ведомство констатирует, что в январе – июне текущего года в стране было зарегистрировано 31 016 смертей, а уровень смертности составил 6,3 чел. на 1000 человек населения. Предваряя вопрос читателя, много это или мало, – в июне смертность увеличилась на 45%!

Но приглядимся к данным официальной статистики за прошлые месяцы.

Госкомстат сообщает, что в январе-мае умерло 24,813 тыс. чел, а уровень смертности составлял 6 чел. на каждые 1000 населения страны. При этом с января по апрель в стране умерло 20,519 тыс. чел. Путем арифметических вычислений приходим к выводу, что в июне смертность по стране составила 6 203 чел., а в мае насчитывалось 4 294 смертей. Получается, что в июне по сравнению с маем число людских смертей увеличилось аж на 1909. В процентном соотношении наблюдается рост смертности с мая по июнь на 44,5%.

К сожалению, мы не располагаем данными о количестве смертей за два последующих месяца – июль и август, а потому приходится апеллировать к тому, что имеем. Официальная статистика за июнь проливает свет на рост смертности, вызывая логичный вопрос о причинах печальной динамики. А поскольку число человеческих смертей в нашей стране увеличилось на фоне пандемии коронавируса, обратимся к данным Оперативного штаба правительства, информирующего, что всего в июне от коронавируса умерло 152 человека.

Отсюда видно, что статистика смертей от пандемии составляет лишь малую толику от общего числа умерших. Ведь как уже говорилось выше, в июне по различным причинам скончалось 6 203 человек, а значит, свыше 92% общего роста смертности обусловлено иными, не имеющими прямого отношения к вирусу факторами. Но если не вирус, что тогда привело к серьезному всплеску смертности на третий месяц введенного в стране карантина?

На запрос # по этому поводу ответил директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов:

— Глубоко убежден, что этот скачок смертности в июне (а может, и в июле-августе – статистических данных по этим месяцам нет) связан с коронавирусом, хотя и не напрямую. Имею ввиду последствия непродуманных профилактических мер против пандемии для людей, изолированных, лишенных прогулок и свежего воздуха, с пониженным из-за безработицы уровнем доходов (а значит, качеством питания), ежедневно подвергающихся действию стресса. Ведь нам постоянно внушали, что ежедневные прогулки жизненно важны для престарелых и больных, прежде всего, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендовалось даже заводить для них собак, чтобы появилась необходимость ежедневно выгуливать животных и гулять на свежем воздухе дважды в день.

Отмечу, что на конец позапрошлого года число зарегистрированных в медучреждениях кардиологических больных составило 288 883 чел. Сердечные проблемы уже давно стали «убийцей №1» в Азербайджане. В 2018 г. от сердечно-сосудистых заболеваний скончались 33 909 чел. И что же мы увидели на самом старте карантина? Категорический запрет выхода из дома именно для людей старше 65 лет, то есть людей упомянутой группы риска. В Баку и Сумгайыте уже в марте перевернули скамейки на Бульваре и в парках, чтобы люди не могли присесть и сами отказались от прогулок. В дальнейшем парки были закрыты для прогулок полностью. Этот запрет был отменен лишь 15 мая. С 5 апреля стало проблемой выходить на улицы не только престарелым, но всем, у кого не было разрешения на работу. По SMS-пропускам дозволялось выходить из дома всего один раз в день, и только на 2 часа, позже разрешение продлили до 3 часов. Этого времени едва хватало на покупки.

Карантинные мероприятия коснулись примерно 1,286 млн пенсионеров и порядка 300 тыс. кардиобольных, лишив их прогулок и свежего воздуха. В эти же месяцы резко, в 3-6 раза, увеличился уровень безработицы исключительно из-за пандемии. Так, к 12 мая в Азербайджан вернулись из-за рубежа свыше 20 тыс. наших сограждан. Разумеется, в марте, оказавшись в ловушке пандемии, большинство этих людей не были туристами. А значит, в Азербайджан вернулись безработные. Этот процесс продолжается до сих пор. В довесок этому по стране было закрыто множество предприятий, учреждений, бизнес-структур, и это существенно пополнило ряды безработных. Если в 2018-2019 гг. официальное количество безработных составляло 112,8 тыс., то в апреле и мае сообщалось о 600 тыс. получавших резонансные 190 манатов (размер прожиточного уровня). В августе количество получателей помощи понизилось вдвое (до 278 тыс.).

Назначение этих выплат было обставлено бюрократическими препятствиями. Людям отказывали, если у семьи имелся автомобиль, дача, если кто-то получал пенсию, если за человеком числился зарегистрированный индекс налогоплательщика (и это при том, что бизнес был запрещен). Напрасно думать, что эти 190 манатов решали проблему выживания. В июне информационным агентством «Туран» были опубликованы результаты опроса общественного мнения по поводу разрекламированного пособия. Выяснилось, что 90% опрошенных не продержались на нем и двух недель. Так, 25% получателей потратили эту выплату за 1 неделю, 22,5% — за 3-5 дней.

Шиковали ли на эти средства получатели пособия? Опрос показал, что 65,9% потратили ее только на продукты питания, 21,2% — на питание и коммунальные услуги. У 45,4% после окончания государственной помощи в условиях карантина нет идей, на что выжить. Итак, государственной помощи для выживания хватило только 10% получателей, а больше полумиллиона безработных по 2-3 недели в месяц выживали, кто как мог.

Несколько недель назад умер мой ровесник-сосед. Он был таксистом. 190 манатов ему не платили, потому что у него была автомашина. Но бизнес такси в Баку влачил жалкое существование с тех пор, как ввели ограничения на выезд из города и длительность пребывания вне дома. Он влез в долги, ему о них напоминали, и вполне здоровый до пандемии человек умер от инсульта. Соседи из-за запретов даже не смогли его достойно похоронить. А ведь это был очень мнительный человек, принимавший близко к сердцу разные слухи, особенно негативные, которые распространяются все время пандемии. И таких людей немало.

Власти даже ввели изменения в законодательство, чтобы бороться с фейками. Ведь это по-разному действует на людей. Кто-то активно доказывает, что коронавируса нет, и что данные о заболевании и смертности глобальная мистификация темных сил. Другие с таким же жаром доказывают, что от вируса умирает намного больше людей и статистика занижает реальные цифры. Органы же здравоохранения размежевались между Минздравом и TƏBIB. В ситуацию ясности они не вносят, а действия против пандемии нередко не вписываются в нормальную логику. Например, вслед за извещением о повышении уровня заболеваемости ослабляются меры безопасности. Запрещают собираться больше пяти человек и разрешают переполненные автобусы. Людей то задерживают на границе, доводя до бунта, то запускают в страну по 300-400 человек, и т.д. Эффективность этих мер сомнительна, поскольку больных вопреки логике обнаруживают даже там, где их, вроде бы, быть не должно — в тюрьмах. Заключенные сидят под замком, в полной изоляции, без свиданий и передач с начала марта, а персонал ежедневно проверяют.

И, тем не менее, мы имеем 51 больного на 20 тыс. тюремного «населения» — 2,5 зараженных на 1000 чел. На свободе же больных коронавирусом зафиксировано 38 тыс. на 10 млн человек (3,8 на 1000 чел.). Если же число заболевших заключенных преуменьшили, то и вовсе не видно разницы. В то же время пример Грузии, где смертность от COVID-19 в 30 раз меньше, у наших как бельмо на глазу.

Словом, такая стратегия борьбы с вирусом не может, а просто обязана приводить к смертям: меры против пандемии прицельно бьют по самым уязвимым слоям населения и многократно расширяют группу риска. И вот получается, что от вируса, по официальной статистике, умерли 150 человек, от антивирусных мер скончалось 1900 человек, т.е. на порядок больше. Мне это чем-то напоминает борьбу с террористами в России, когда в московском кинотеатре «Норд-Ост» во время спецоперации убили 40 террористов и больше 130 заложников.

P.S. Собеседник полагает, что настало время пересмотреть меры против пандемии с учетом интересов всех групп риска.