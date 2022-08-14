На оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване, где произошел взрыв, а затем и пожар, обрушились конструкции, под завалами находятся люди, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую мэрию.

В настоящее время спасатели ведут поиск пострадавших.

Как сообщает Sputnik Армения, полицейские не подпускают близко к месту ЧП родственников пострадавших. На месте до сих пор продолжает детонировать пиротехника, уточняет корреспондент.

Изначально сообщалось, что в результате взрыва пострадали семь человек, затем стало известно о гибели одного и еще 20 пострадавших.