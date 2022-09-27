Лидер Партии трудящихся Бразилии, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва остается фаворитом в борьбе за пост президента страны на предстоящих в октябре выборах.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании IPEC.

Согласно результатам, рейтинг Лула да Силва вырос по сравнению с проведенным на минувшей неделе опросом на один процент – до 48 процентов. За его основного конкурента, действующего главу государства консерватора Жаира Болсонару намерены проголосовать 31 процент опрошенных.

За третьего по популярности кандидата в президенты Бразилии от Демократической рабочей партии Сиру Гомеса готовы проголосовать 6 процентов участников опроса.

Во втором туре, по данным опроса, представитель Лула да Силва получит 54 процента голосов, Болсонару – 35 процентов.

Ввсеобщие выборы состоятся в Бразилии в октябре 2022 года. На них будут избраны президент и вице-президент Бразилии, Национальный конгресс, губернаторы, вице-губернаторы и законодательные органы штатов.

Выборы президента назначены на 2 октября. Если ни один из кандидатов не пройдет избирательный порог в 50 процентов, второй раунд голосования пройдет 30 октября.