Лукашенко заявил, что задержанные под Минском россияне «рассказали все»

Россияне, задержанные под Минском, дали показания следствию и «рассказали все», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лукашенко, задержанные были направлены в Беларусь специально и получили приказ «ждать». При этом глава государства счел враньем информацию о том, что граждане России направлялись в Стамбул.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.