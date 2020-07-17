Лукашенко заявил, что в Беларуси происходят «странные вещи»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время проходящей в республике президентской избирательной кампании происходят «странные вещи».

«Думаю, [на встрече] один на один мы обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я расскажу, что происходит у нас [в Беларуси] сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот всякое получается, поэтому расскажу вам об этом», — заявил Лукашенко в пятницу на встрече с премьер-министром России Мишустиным, который принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Во вторник Центризбирком Беларуси принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). После того, как Центризбирком отказал в регистрации в качестве кандидатов в президенты главным оппозиционерам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, в Минске и других городах республики прошли массовые акции солидарности. Ранее Лукашенко заявлял, что в белорусскую избирательную кампанию вмешиваются извне. По его словам, оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно, а за ними «кукловоды стоят, в том числе из России и Польши». (ТАСС)