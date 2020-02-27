Лукашенко заявил, что РФ принуждает Беларусь к интеграции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, Минск привержен реальной интеграции экономик, жизни людей и других аспектов без понуждения к интеграции с потерей суверенитета и независимости страны.

По его словам, во времена бывшего российского лидера Бориса Ельцина «белорусская сторона всегда инициировала реальную интеграцию» России и Беларуси, а потом, как отметил Лукашенко, началась «непонятная толкотня и возня».

«При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — подчеркнул белорусский лидер.

| 2020-02-27T15:01:42+00:00 27 февраля 2020, 17:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss