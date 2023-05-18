Россия была готова заключить мирный договор с Украиной на «невыгодных» для себя условиях, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, это было в самом начале войны, когда страны пытались найти способ ее закончить, отправляя делегации на переговоры.

«Три раунда в Беларуси прошло. Потом не то тесно стало Зеленскому, не то еще что-то — в Турцию уехали. Хорошо, давайте в Турции. На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», — сказал Лукашенко на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ (цитата по БЕЛТА).

По словам президента Беларуси, после этого данный договор «был выброшен в корзину». Лукашенко добавил, что читал проект соглашения лично, и он до сих пор «лежит у него на столе».

По его мнению, России и Украине следует вернуться к переговорам и составить новый договор, «чтобы остановить войну».

Диалог по урегулированию конфликта между странами прекратился весной 2022 года, после того, как в оставленной российскими войсками Буче под Киевом были найдены тела десятков мирных жителей. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта 2022 года. (moscowtimes.ru)