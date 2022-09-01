Президент Беларуси Лукашенко заявил, что в период его нахождения у власти республику не присоединят ни к какому государству.

Он добавил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не предлагал Беларуси войти в состав РФ. «Никогда президент Путин мне не говорил: «Слушай, давай ты в состав России входи». Никогда», — сказал Лукашенко в четверг в ходе проведения открытого урока истории в школах и вузах страны в прямом эфире. По его словам, никто от него вхождения в состав РФ не требует. (ТАСС)