Лукашенко встретится с Мишустиным за закрытыми дверями

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 сентября встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Известно, что во Дворце (независимости) с Мишустиным встретится сперва Головченко (премьер-министр Белоруссии Роман Головченко), потом тет-а-тет разговор продолжится с президентом (Александром Лукашенко)», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Мишустин отправится в Минск 3 сентября. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал встречу президента РФ Владимира Путина и Лукашенко в ближайшее время в Москве.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прибыл с рабочим визитом в Москву.