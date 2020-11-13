Лукашенко все еще не верит в коронавирус

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал коронавирус ширмой для передела мира, передает БЕЛТА.

Глава государства в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, отметил, что данный разговор является возможностью «достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента».

«В том числе и до наших зарубежных друзей, порой не совсем верно оценивающих ситуацию в Беларуси и ее место в международном сообществе», — добавил он.

«Коронавирус — лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларуси», — сказал Лукашенко.