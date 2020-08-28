Лукашенко сравнил ситуацию у границ Беларуси с началом ВОВ

Белорусский лидер Александр Лукашенко сравнил ситуацию на западной границе Беларуси с обстановкой в Советском Союзе перед началом Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что привел половину армии в полную боевую готовность, потому что тогда «советскую армию убаюкали», и она оказалась не готова к противостоянию.

«Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы. Для меня это был урок», — произнес белорусский президент.

Лукашенко также заверил, что жителям страны нет поводов беспокоиться, поскольку он готов решать имеющиеся проблемы.

| 2020-08-29T00:53:39+04:00 29 августа 2020, 03:23|12345 (Пока оценок нет)
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